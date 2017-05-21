Это смешно: в КНДР опровергли свою причастность к глобальной кибератаке вируса WannaCry

В КНДР прокомментировали информацию о причастности к глобальным кибератакам на более 200 тысяч компьютеров в 150 странах вирусом WannaCry, которые произошли на минувших выходных, пишет «Радио свобода».

«Это смешно. Это стереотипный образ Соединенных Штатов и враждебных сил – начинать шумную кампанию каждый раз, когда случается что-то странное», – заявил журналистам в Нью-Йорке посол Северной Кореи в ООН Ким Ин Рен, добавив, что за такими заявлениями стоят Вашингтон и Сеул.

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Однако, несколько компаний по кибербезопасности заявили, что код, который используется в атаках, аналогичный тому, что был применен ранее и связывался с хакерами из Северной Кореи, которые атаковали компанию Sony и банки Бангладеша.

Как сообщал УНИАН ранее, пострадавшие от вируса WannaCry получили новое сообщение от злоумышленников с требованием заплатить выкуп за расшифровку данных.

В сообщении утверждалось, что "немало пользователей уже заплатили и получили ключи для дешифрования". "Я гарантирую, что расшифрую файлы для честных клиентов", — заявили в своем письме неизвестные. Далее злоумышленники объяснили, как ускорить процесс получения ключей.