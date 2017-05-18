"Дыхание дракона": британский садовод-любитель вырастил "самый жгучий" перец в мире (фото)

Садовод-любитель из уэльсского Денбишира вырастил острый перец - предположительно, самый жгучий в мире. Стручковый перец под названием "Дыхание дракона" имеет 2,4 млн единиц по шкале жгучести Сковилла - на 900 тысяч единиц больше, чем у нынешнего рекордсмена.

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По словам Смита, выращенный им перец "запредельно острый" и его нельзя употреблять в пищу, но можно использовать как альтернативное анестезирующее средство в бедных странах.

Майк Смит занимается растениеводством примерно восемь лет. Вырастить "Дыхание дракона" ему помогли ученые-химики из Университета Ноттингема - они синтезировали новое удобрение и предложили его Смиту для испытаний в полевых условиях.Выросший на кусте высотой чуть менее метра перец, вероятно, не имеет себе равных по содержанию капсаицина - химического вещества, вызывающего сильное жжение.

Смит признался, что даже не пытался попробовать свое детище на вкус, предупредив, что "это не будет приятным ощущением".

"В конце концов, надо иметь рассудок", - сказал он.

Садовод предлагает использовать "Дыхание дракона" как анестетик в странах третьего мира, где не хватает денег на лекарства - сок выращенного им перца при попадании на кожу вызывает онемение.

Он также может быть полезен для больных, страдающих аллергией на известные науке анестезические средства.

Смит уже подал заявку на включение "Дыхания дракона" в Книгу рекордов Гиннеса как самого жгучего перца в мире и ожидает признания мирового достижения от представителей компании.