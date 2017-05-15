В iPhone скоро могут появиться электронные SIM-карты

Компания Apple через несколько лет – до 2019 года планирует размещать в моделях iPhone электронные SIM-карты. Об этом пишет Нуѕег со ссылкой на оценки аналитической компании IHS.

Отмечается, что встроенная SIM-карта позволит владельцу iPhone самостоятельно выбирать оператора и тарифный план, однако, выбор будет контролировать производитель устройства. Это означает, что Apple должна начать переговоры с операторами с позиции продавца тарифов.

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Сейчас eSIM активно используется только в iPad.

На первом этапе eSIM может найти применение в сегменте брендированных операторских смартфонов. Отсутствие слота для SIM-карты гарантирует сотовому провайдеру, что владелец устройства будет пользоваться его услугами, а не введет код разблокировки и уйдет к конкуренту.