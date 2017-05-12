Проигрыватель iTunes появится в Windows Store
Новая версия iTunes для Windows должна полностью соответствовать существующей.
Компания Apple планирует выпустить версию плеера iTunes для магазина Windows Store. Об этом компания Microsoft сообщила на конференции Build 2017, сообщает itc.ua.
Отмечается, что версия iTunes для Windows в плане функциональности должна полностью соответствовать существующей, а именно включать возможность подключения и синхронизации iPhone, iPad и iPod.
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Дополнительных подробностей о новом iTunes для Windows 10 не сообщили.
Как сообщал УНИАН ранее, Тим Кук угрожал удалить приложение Uber с App Store на личной встрече с главой компании Трэвисом Калаником.
Одна из главных претензий к Uber заключалась в том, что у создателей сервиса является возможность отслеживать местоположение своих клиентов после окончания поездки. Такая особенность едва не стала причиной удаления приложения из App Store.