Проигрыватель iTunes появится в Windows Store

Компания Apple планирует выпустить версию плеера iTunes для магазина Windows Store. Об этом компания Microsoft сообщила на конференции Build 2017, сообщает itc.ua.

Отмечается, что версия iTunes для Windows в плане функциональности должна полностью соответствовать существующей, а именно включать возможность подключения и синхронизации iPhone, iPad и iPod.

Читайте такжеApple изобрела "бесконечную" батарею для iPhone

Дополнительных подробностей о новом iTunes для Windows 10 не сообщили.

Как сообщал УНИАН ранее, Тим Кук угрожал удалить приложение Uber с App Store на личной встрече с главой компании Трэвисом Калаником.

Одна из главных претензий к Uber заключалась в том, что у создателей сервиса является возможность отслеживать местоположение своих клиентов после окончания поездки. Такая особенность едва не стала причиной удаления приложения из App Store.