Microsoft хочет иметь собственную розничную сеть

Microsoft Corp. обнародовала планы по созданию собственной сети розничных магазинов. По замыслу крупнейшего в мире производителя программного обеспечения, в магазинах должны продаваться компьютеры с установленными программами Microsoft, а также другие продукты компании. Для развития этого направления компания наняла бывшего корпоративного вице-президента розничной империи Wal-Mart Stores Inc. - Дэвида Портера. Его первоочередной задачей станет разработка розничной концепции Microsoft и плана по претворению ее в жизнь, передает Associated Press.

Многие аналитики отмечают, что сейчас не самый удачный период для входа в розницу. Существующие розничные сети переживают трудный период. Один из лидеров американского розничного рынка - Circuit City Inc. объявил о своем банкротстве, о ликвидации в январе с.г. принадлежащей ему сети из 567 магазинов и об увольнении более 34 тыс. сотрудников.

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