Треть древнеегипетских мумий животных оказалась подделкой

Лишь треть найденных "чучел" представляет собой настоящих мумифицированных животных, пишет "Вокруг света" К таким выводам ученые пришли, отсканировав свыше 800 мумий животных, которые были извлечены из египетских катакомб в XIX–XX веках. "Мы и ранее знали, что не все мумии животных настоящие, но в ходе исследования обнаружили, что треть мумий вообще не содержат каких-либо останков животных", - рассказывает глава исследования доктор Лидия Макнайт.

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Ученые объясняют это тем, что изготовители не успевали создавать мумии, пользовавшиеся в древнем Египте большим спросом. По мнению исследователей, продавцы мумий не скрывали их состав, а покупатели знали о том, какого качества мумию они приобретают.

Всего археологи обнаружили в Египте 30 обширных катакомб, забитых миллионами мумий. "Известно, что египтяне поклонялись богам в виде животных, а их мумии позволяли установить некую связь с миром богов", - объясняет доктор Кэмпбелл Прайс, куратор по Египту и Судану в Манчестерском музее. Как правило каждое захоронение посвящено одному виду животных - собакам, кошкам, крокодилам, ирисам или обезьянам. Ученые подсчитали, что древними египтянами было мумифицировано порядка 70 млн животных. Наибольший масштаб мумификация животных приобрела между 800 годом до нашей эры и Римским периодом.