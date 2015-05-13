Треть древнеегипетских мумий животных оказалась подделкой
Ученые из Университета Манчестера установили, что около трети мумий животных древнего Египта не содержат никаких останков животных, еще треть только частично заполнена органическими материалами.
Лишь треть найденных "чучел" представляет собой настоящих мумифицированных животных, пишет "Вокруг света" К таким выводам ученые пришли, отсканировав свыше 800 мумий животных, которые были извлечены из египетских катакомб в XIX–XX веках. "Мы и ранее знали, что не все мумии животных настоящие, но в ходе исследования обнаружили, что треть мумий вообще не содержат каких-либо останков животных", - рассказывает глава исследования доктор Лидия Макнайт.
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Ученые объясняют это тем, что изготовители не успевали создавать мумии, пользовавшиеся в древнем Египте большим спросом. По мнению исследователей, продавцы мумий не скрывали их состав, а покупатели знали о том, какого качества мумию они приобретают.
Всего археологи обнаружили в Египте 30 обширных катакомб, забитых миллионами мумий. "Известно, что египтяне поклонялись богам в виде животных, а их мумии позволяли установить некую связь с миром богов", - объясняет доктор Кэмпбелл Прайс, куратор по Египту и Судану в Манчестерском музее. Как правило каждое захоронение посвящено одному виду животных - собакам, кошкам, крокодилам, ирисам или обезьянам. Ученые подсчитали, что древними египтянами было мумифицировано порядка 70 млн животных. Наибольший масштаб мумификация животных приобрела между 800 годом до нашей эры и Римским периодом.