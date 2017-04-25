Животные вдохновили ученых на разработку нового вида камер

Ученые создали новый вид камер, взяв за основу естественное зрение животных и людей. О результатах работы они рассказали в журнале Science Advances.

Разработчики нашли способ «научить» однопиксельные камеры «рассматривать» объекты изображения таким же образом, каким это делает мозг, пишет "Газета.Ru".

Так, например, во время разговора внимание обычно сконцентрировано на собеседнике, а на обработку остальных деталей мозг тратит куда меньше усилий. Зрение некоторых животных работает по тому же принципу.

Разработанные учеными сенсоры используют всего один светочувствительный пиксель, чтобы построить движущиеся изображения объектов, расположенных перед ними. Такие сенсоры гораздо дешевле мегаписксельных и способны строить изображения на инфракрасных или терагерцевых длинах волн.

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На выходе получается квадратное изображение с общим разрешением в 1000 пикселей, основная часть которых сконцентрирована на наиболее важных частях изображения. Исследователи собираются улучшать свою разработку и рассчитывают на ее коммерческое использование.