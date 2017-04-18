Facebook решил упростить подачу жалоб на публикации после трансляции убийства

После трансляции убийства в социальной сети Facebook компания приняла решение изменить процесс подачи жалоб на публикации так, чтобы пользователи могли делать это настолько «легко и быстро, насколько это возможно», сообщил на сайте организации ​вице-президент Facebook по глобальным операциям Джастин Ософски.

Произошедший 16 апреля инцидент, когда мужчина в штате Огайо выкладывал на своей странице в социальной сети видеозаписи до, во время и после совершения убийства пожилого человека, Ософски назвал «ужасным преступлением, которому нет места в Facebook», пишет РБК.

«В результате этой ужасной серии событий мы пересматриваем наши потоки отчетности, чтобы люди могли сообщать о видео- и других материалах, которые нарушают наши стандарты, настолько легко и быстро, насколько это возможно», — подчеркнул представитель компании, заметив, что жалоб на первое видео, в котором злоумышленник сообщает о том, что планирует совершить убийство, в Facebook не получили. Относительно второй видеозаписи, на кадрах которой происходит непосредственно убийство, вице-президент компании по глобальным операциям отметил, что возмущенные сообщения о ней представители социальной сети получили «более чем через час» после публикации.

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