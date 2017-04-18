Facebook закрыл 30 тысяч аккаунтов, распространявших фейковые новости

Социальная сеть Facebook закрыла около 30 000 фальшивых аккаунтов, которые распространяли фейковые новости накануне президентских выборов во Франции, передает ZN.ua.

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Отмечается, что Facebook применяет автоматизированные механизмы для отсеивания фейков, фиксируя их повторения на сотнях фальшивых сайтов.

"Хотя эти последние усовершенствования не приведут к удалению каждого фейкового аккаунта, мы стремимся к постоянному повышению нашей результативности", - сообщил технический менеджер Facebook Шабнем Шайк.

Утверждается, что компания работает над разработкой рекламных объявлений с инструкциями определения ненадежных сайтов.

Как сообщал УНИАН, недавно Facebook запретил разработчикам приложений следить за пользователями, используя их данные.