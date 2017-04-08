Умер советский космонавт Гречко

В ночь на 8 апреля в возрасте 85 лет скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, сообщает журнал «Новости космонавтики».

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"Он ушел из жизни сегодня в 6:40 в 81-ой больнице, в последние минуты с ним была его жена Людмила, причина смерти - сердечная недостаточность. Мы его очень любим и помним, он был очень светлым человеком", - рассказала РБК дочь космонавта Ольга.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского механического института он принимал участие в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли и других космических аппаратов. В мае 1968 года Гречко был зачислен в отряд космонавтов, готовился к полетам по советской лунной программе, которая была отменена после успешной высадки на Луну американцев. Числился в отряде до 1986 года. На протяжении 13 лет оставался самым пожилым человеком, побывавшим на орбите (в возрасте 54 лет).

За свою карьеру он трижды летал на орбиту, где суммарно провел более 134 суток, и один раз выходил в открытый космос. Свой первый полет Гречко совершил в январе 1975 года вместе с Алексеем Губаревым на космическом корабле «Союз-17» в качестве бортинженера. Второй полет состоялся спустя два года, с декабря 1977 по март 1978-го​, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.

Как сообщал УНИАН, в январе в возрасте 82 лет умер астронавт Юджин Сернан, последний ступивший на Луну человек.