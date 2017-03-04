Китай планирует начать осваивать ресурсы на астероидах до 2025 года
Китай планирует приступить к осуществлению космических миссий по освоению ресурсной базы астероидов не позднее 2025 года.
Об этом сообщила электронная версия газеты China Daily со ссылкой на Китайскую академию космических технологий (CAST), передает ТАСС.
"Мы собираемся начать исследовать астероиды после первой миссии на Марс, которая состоится в 2020 году, и до 2025 года. Астероиды нам интересны, поскольку на них есть ресурсы, которые сыграют важную роль в будущем развитии человечества", - рассказал в интервью журналистам главный специалист CAST в области исследований космического пространства, правительственный советник по вопросам космоса Е Пэйцзянь.
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"Детали соответствующей программы, как и ее задачи, пока находятся на стадии согласования, мы работаем над этими вопросами", - добавил он. По его словам, китайские ученые активно изучают возможности осуществления космического полета к Юпитеру.
В декабре Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало доклад, в котором сообщается, что с 2017 по 2021 год КНР планирует приступить к разработке ключевых технологий, позволяющих исследовать астероиды и Юпитер. Предполагается, что благодаря этому в будущем будет внесена ясность в ряд фундаментальных вопросов, касающихся зарождения Солнечной системы, возможности существования жизни на других планетах.