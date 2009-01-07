AMD создаст новую категорию ноутбуков

Корпорация AMD на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе представит процессор Athlon Neo и платформу Yukon, которые позволят выпускать новую категорию ноутбуков, пишет PC World.

Новые ноутбуки будут ультрапортативными. Их стоимость будет колебаться от 700 до 1400 долларов. Это значительно дороже нетбуков, но дешевле современных мощных ультрапортативных решений. Таким образом, Yukon займет промежуточную нишу между нетбуками и ноутбуками.

Базовая конфигурация на платформе Yukon включает в себя процессор, работающий на частоте 1,6 гигагерца, а также интегрированную видеосистему ATI Radeon X1250. Видеосистему при желании можно заменить на ATI Mobility HD3410, обеспечивающую гораздо лучшую производительность в современных играх.

AMD является основным конкурентом Intel на рынке процессоров и конкурентом Nvidia на рынке видеокарт. Ранее Nvidia предложила собственную платформу Ion для нетбуков с интегрированной видеосистемой GeForce 9400M и процессором Intel Atom. Intel, чьи графические решения используются в подавляющем большинстве нетбуков, запретила использовать свои процессоры в Ion.

Лента.ру