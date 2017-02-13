В Италии просыпается супервулкан, который грозит всей Европе - ученые
Ученые считают, что всей Европе грозит масштабная катастрофа в виде извержения супервулкана. В последнее время земная кора не активна, скорее всего, готовясь к чему-то глобальному.
Ученые из Италии и Франции изучили спящий вулкан, расположенный недалеко от Неаполя, на территории Флегрейских полей, и обнаружили первые признаки неизбежного пробуждения, передает АН.
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Оказалось, что под жерлом вулкана скопилось большое количество газов, которые находятся под давлением. Извержение может навсегда изменить европейский континент.
Последнее извержение самого крупного вулкана в Европе произошло 39 тыс. лет назад, стерев с лица Земли неандертальцев.
Напомним, 30 января ученики и преподаватели средних школ, находящихся в итальянских городках Рагална, Николози и Бронте рядом с действующим вулканом Этна на Сицилии, были эвакуированы после серии подземных толчков.