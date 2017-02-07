Осветил несколько штатов: над США пролетел мичиганский метеорит (видео)

Об этом сообщает Fox News.

Падение метеорита было запечатлено на видео, а также зафиксировано полицией и американским метеоритным обществом в Индиане, Мичигане и других штатах.

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Как сообщили журналистам метеорологи, падение космического тела сопровождалось звуком удара, сотрясшего дома в регионе.

Однако ученые до сих пор не установили, упал ли метеорит в воду или развалился в небе.