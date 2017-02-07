Осветил несколько штатов: над США пролетел мичиганский метеорит (видео)

08:51, 07 февраля 2017
Наука и IT
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Метеорит пролетел над озером Мичиган в США, осветив небо над несколькими штатами на Среднем западе.

19rus.info

Об этом сообщает Fox News.

Падение метеорита было запечатлено на видео, а также зафиксировано полицией и американским метеоритным обществом в Индиане, Мичигане и других штатах.

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Как сообщили журналистам метеорологи, падение космического тела сопровождалось звуком удара, сотрясшего дома в регионе. 

Однако ученые до сих пор не установили, упал ли метеорит в воду или развалился в небе. 

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Теги: #США#видео#метеорит