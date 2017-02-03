В Facebook обзавелся "умным помощником" для поисков картинок
В социальной сети Facebook появился текстовый поиск по картинкам, который реализован с помощью технологий глубокого машинного обучения.
Об этом сообщает nplus1 со ссылкой на TechCrunch.
Благодаря поиску картинок по текстовому описанию пользователи могут находить нужные изображения среди больших массивов картинок. Подобными возможностями, например, обладают некоторые интернет-поисковики, в том числе Google и Яндекс, также интеллектуальный поиск картинкам есть у сервиса Pinterest. Поскольку пользователи социальных сетей зачастую загружают большое количество фотографий, поиск по ним с помощью текстового описания может быть удобным инструментом.
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Технология поиска картинок «по смыслу» в Facebook получила название Lumos. Раньше функция поиска изображений по текстовому описанию была экспериментальной и позиционировалась как вспомогательный инструмент для слепых и слабовидящих, однако теперь Lumos стал доступен и другим пользователям соцсети. На данный момент сервис работает только на английском языке и доступен пользователям в США, о запуске в других странах ничего не сообщается.
Сервис Lumos создан на основе платформы машинного обучения FBLearner Flow и для обучения нейросети были использованы «десятки миллионов» фотографий, отмечают представители TechCrunch. Поиск по картинкам работает как в мобильном приложении, так и в браузерной версии соцсети, причем Lumos следит за тем, чтобы в выдаче не было почти одинаковых фотографий. В будущем разработчики планируют добавить аналогичную функцию поиска по видеозаписям.