Apple потребовала от своего поставщика чипов 1 миллиард долларов

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Bloomberg.

Поводом для подачи иска стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке» со стороны производителя чипов, пояснило агентство.

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«Qualcomm построила свой бизнес на старых, традиционных стандартах, и усиливает свое господство с помощью ограничительной тактики и чрезмерных гонораров», – сказано в заявлении Apple.

В корпорации считают, что за Qualcomm требовала за предоставление лицензий на пользование своими патентами завышенную плату. Кроме того, как пишет The Wall Street Journal, компания препятствовала попыткам Apple сотрудничать с другими производителями чипов.

Qualcomm поставляла производителю IPhone продукцию на льготных условиях, но после того, как Apple стала сотрудничать с регулирующими органами Южной Корее, которые вели расследование против Qualcomm, цена чипов возросла. Корпорация расценивает отмену льгот на сумму $1 млрд как «наказание» за сотрудничество со следствием.