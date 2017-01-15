В США нашли супербактерию, устойчивую ко всем известным антибиотикам - СМИ

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Desease Control and Prevention, CDC), передает ТАСС.

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Отмечается, что в августе 2016 года жительница штата Невада вернулась на родину после длительного пребывания в Индии. Там американка повредила правую ногу, в ране возник воспалительный процесс. В сентябре она неожиданно умерла от септического шока.

Врачи обнаружили в образцах ткани умершей бактерию Klebsiella pneumoniae (клебсиелла пневмонии или палочка Фридлендера). Эта бактерия давно известна ученым, однако ее новый штамм, который убил женщину, оказался устойчивым ко всем доступным антимикробным препаратам.

Особую тревогу вызывает у ученых то, что супербактерия способна передавать свою устойчивость другим бактериям.

Причиной появления устойчивых к антибиотикам микроорганизмов исследователи называют чрезмерное и неправильное использование антимикробных препаратов, особенно в животноводстве, что приводит к выработке у бактерий устойчивости и повышает их живучесть.