100 км/ч за 2,39 секунды: конкурент Tesla показал свой электрокар FF 91 (видео)

Видео с презентации обнародовано на YouTube.

На презентации представители компании раскрыли некоторые технические детали модели, показали работу автопилота и продемонстрировали первый серийный образец FF 91, который выехал прямо на сцену, пишет AIN.

Читайте такжеВ Нидерландах автопилот "Tesla" спас водителя от столкновения (видео)

По данным компании, авто способно разогнаться до 100 км/ч за 2,39 секунды, что немного лучше, чем 2,4 секунды в Tesla Model S. В компании утверждают, что дальность поездки на FF 91 составит 600-700 км (по сравнению с примерно 500 км у Model S). Ключевые технические спецификации авто есть на сайте производителя.

Электрокар обещают оснастить двойной антенной для Wi-Fi, функцией распознавания лица, чтобы в авто можно было сесть без ключа. Знаменитый автопилот Tesla в компании тоже не оставили без внимания: на презентации показали видео, на котором машина сама находит парковочное место и паркуется, пользователь может отправлять авто на парковку и вызывать его с помощью программы на смартфоне.