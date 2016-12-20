В Стамбуле открыли автомобильный тоннель под Босфором (фото, видео)
В Стамбуле открыт первый автомобильный тоннель под Босфором.
На церемонии открытия тоннеля, получившего название «Евразия», присутствовали премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщает "Медуза".
Длина двухярусного тоннеля «Евразия», составляет 14,6 километров. Длина участка тоннеля, проложенного под Босфором — 5,4 километра, максимальная глубина залегания — 106 метров под поверхностью пролива.
«Евразия», строительство которой обошлось в 1,2 миллиарда долларов, позволит сократить время в пути между районами Казлычешме и Гозтепе в Стамбуле с почти 1,5 часов до 15 минут.
Планируется, что через тоннель будет проезжать не менее 120 тысяч автомобилей в сутки.
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«Евразия» — первый автомобильный тоннель под Босфором. Через пролив проложен железнодорожный тоннель и несколько мостов.
[Video] Asya ile Avrupa arasını 15 dakikaya indirecek Avrasya Tüneli bugün hizmete giriyor https://t.co/DdZeLw1Kj7pic.twitter.com/65DB9yWcME— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 20, 2016