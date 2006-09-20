Lamborghini представит новый суперкупе Gallardo Nera (фото)

На грядущем автосалоне в Париже’2006 Lamborghini представит широкой публике новый суперкупе Gallardo Nera ограниченной серии. Подробную информацию о новинке компания распространила пока только для дилеров, для журналистов детали обещают обнародовать позже.

Представители Lamborghini сообщают – автомобиль имеет похожие черты со спорткаром Gallardo Privilegio, который был представлен ранее и будет выпущен в количестве 150 экземпляров. Новый Gallardo Nera выпустят в количестве 185 экземпляров.

Под капотом нового полноприводного Gallardo Nera находится тот же двигатель, что и в стандартном Gallardo – 10-цилиндровый мотор мощностью 520 л.с.

Интерьер эксклюзивного авто выполнен в черном цвете. Сам автомобиль также будет окрашен только в черный цвет.

О цене Nero пока ничего не сообщается.

Обозреватель