Правозащитники просят Facebook разъяснить политику по удаления контента

Об этом сообщает агентство Reuters.

В письме Цукербергу правозащитники критикуют социальную сеть за наблюдавшиеся в последние месяцы случаи удаления контента, касающегося нарушений прав человека, насилия со стороны полиции, изображений войны во Вьетнаме, а также временной приостановки счетов двоих палестинских журналистов.

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"Когда наиболее уязвимые члены общества обращаются к вашей платформе, чтобы сообщить о несправедливости, Facebook морально обязан защищать их послание", - говорится в письме.

Как пишет Reuters, политика цензуры Facebook вызвала пристальное внимание мировой общественности, особенно после неоднозначных случаев удаления контента, включая случай с исторической фотографией, сделанной во время Вьетнамской войны, на которой изображены голые девушки, подожженные напалмом.

В свою очередь, в пресс-службе Facebook заявили, что рассматривают письмо. "Мы приветствуем обратную связь с нашими пользователями, так мы начали разрешать публикацию большего количества материала, который люди считают ценным, важным и заслуживающим общественного внимания", - сообщили в компании.