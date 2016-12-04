Apple подтвердила разработку беспилотных автомобилей
07:20, 04 декабря 2016Наука и IT
1148
Компания Apple присоединилась к дискуссии по поводу регулирования беспилотных автомобилей, направив письмо Национальному управлению безопасностью движения на трассах США.
Иллюстрация REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Агентство передает, что письмо директора по разработке продуктов и систем Стива Кеннера регулятору является «наиболее подробным заявлением компании о своей заинтересованности в создании технологии беспилотного автомобиля».
Читайте такжеБолее миллиона аккаунтов Google подверглись атаке вредоносным ПО
«Компания инвестирует значительные средства в исследования машинного обучения и автоматизации и вдохновляется потенциалом автоматизированных систем во многих областях, в том числе и в транспорте», - говорится в письме Кеннера, которое было отправлено регулятору 22 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter