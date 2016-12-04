Apple подтвердила разработку беспилотных автомобилей

Об этом сообщает Reuters.

Агентство передает, что письмо директора по разработке продуктов и систем Стива Кеннера регулятору является «наиболее подробным заявлением компании о своей заинтересованности в создании технологии беспилотного автомобиля».

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«Компания инвестирует значительные средства в исследования машинного обучения и автоматизации и вдохновляется потенциалом автоматизированных систем во многих областях, в том числе и в транспорте», - говорится в письме Кеннера, которое было отправлено регулятору 22 ноября.