Одна из моделей iPhone 8 будет с изогнутым OLED-экраном - источник в Apple

Американская корпорация Apple проведет тестирование больше 10 вариантов моделей iPhone 8, который будет представлен в следующем году, сообщили несколько источников The Wall Street Journal.

Отмечается, что среди прототипов есть смартфон с изогнутым OLED-дисплеем, некоторые прототипы еще на стадии проектирования.

Прогнозируется, что в будущей линейке iPhone только один смартфон получит OLED-экран и будет самым дорогим в модельном ряду.

Читайте такжеApple планирует выпустить iPhone 7 в новом цвете - СМИ

Ранее информацию о том, что в iPhone 8 будет OLED-дисплей, подтвердил генеральный директор Sharp Тай Джен-ву (Tai Jeng-wu).

Напомним, Apple планирует отказаться от промежуточной модели iPhone 7s. Идет работа над радикальным редизайном гаджета, и поэтому он получит название iPhone 8. Среди прочего, инженеры планируют избавиться от рамок вокруг дисплея.

По данным MacRumors, новый смартфон от Apple выйдет в 2017 году и будет полностью сделан из стекла. Он получит безрамочный экран, а датчик отпечатков пальцев, динамик и фронтальная камера будут вмонтированы в дисплей.