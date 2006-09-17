Шаттл ”Атлантис” возвращается на Землю

Посадка шаттла "Атлантис" запланирована на среду, в настоящее время он уже отстыковался от Международной космической станции.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр управления полетом в космическом Центре НАСА имени Джонсона, шаттл облетел МКС на расстоянии примерно 186 метров и сфотографировал изменения, которые были внесены за время миссии в облик МКС.

Главной задачей миссии "Атлантиса" была установка 17-тонной конструкции на МКС с последующим размещением на ней новых солнечных батарей. Эта задача была выполнена, и теперь МКС может вырабатывать в два раза больше электроэнергии. Это нужно, в том числе, для полноценного функционирования системы кондиционирования станции.

Солнечные батареи и новая ферма, на которой они крепятся, были установлены во время выходов в открытый космос.

Несмотря на то, что в целом полет шаттла прошел успешно, в ходе двух выходов в открытый космос были потеряны два крепежных болта с шайбами от пластин столнечных батарей, а третий выход в космос был отложен на час из-за скачка напряжения в насосе, компенсирующем давление в шлюзовой камере. Во время первых двух выходов астронавты перевыполняли план и, кроме основных заданий успевали выполнить и дополнительные работы. Однако во время третьего выхода в космос, выполнить установку антенны коммуникационной связи МКС не удалось - у астронавтов не хватило времени.

Следующий полет шаттла запланирован на декабрь, пуск космического челнока "Дискавери" планируется осуществить не ранее 14 декабря, сообщает пресс-служба НАСА.