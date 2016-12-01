Космические запуски могут прекратиться через сто лет из-за космического мусора

Об этом сообщили на конференции "Космонавтика XXI века", как информирует ТАСС.

"В процессе заслушивания и обсуждения докладов участники обменялись мнениями по вопросам создания долговременной лунной базы, развития космической ядерной энергетики, перспективных технологий передачи информации в условиях ограниченных ресурсов и многие другие тематики, вплоть до проблемы космического мусора", - сказано в сообщении.

"Если не заниматься ее решением, то, по прогнозам, через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться", - заявили учаники конференции.

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Согласно ежеквартальному отчету Космического центра имени Джонсона, к июлю этого года на околоземной орбите находилось 17,729 тыс. рукотворных объектов, включая 4,242 тыс. действующих и вышедших из строя спутников, а также 13,487 тыс. ступеней ракет носителей, разгонных блоков, другой космической техники и ее обломков.

Первое место по объему космического мусора занимает Россия с 6,318 тыс. космическими объектами, США - на втором месте с 5,663 тыс. единицами, Китай - на третьем месте с 3,779 тыс. объектами.