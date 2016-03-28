Космический мусор уничтожил японский телескоп для исследования черных дыр

Состояние Hitomi, по словам представителей агентства, пока остается неизвестным, передает Lenta.ru. В то же время военные из Объединенного центра космических операций (Joint Space Operations Center) сумели отследить рентгеновский телескоп и заметили в непосредственной близости от него пять объектов, которые напоминают обломки.

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Наблюдения указывают на то, что обсерватория, скорее всего, столкнулась с космическим мусором, а не взорвалась, как предполагают некоторые эксперты.

JAXA потеряло контакт с Hitomi 26 марта. С того времени удалось получить один короткий сигнал со спутника, и специалисты продолжают работать над тем, чтобы восстановить контакт с астрофизическим инструментом.

Обсерватория Hitomi, ранее известная как ASTRO-H, предназначена для изучения рентгеновских лучей от таких космических объектов, как черные дыры, скопление галактик и темная материя. Он несет на своем борту спектрометр мягкого рентгеновского излучения (SXS) для измерения длины волн от 0,1 до 10 килоэлектронвольт. С помощью SXS ученые планировали получить снимки высокого разрешения.

В 2000 году предшественник Hitomi телескоп Astro-E был потерян при неудачном запуске, а в 2005 году другая японская рентгеновская обсерватория - Suzaku - потеряла свой спектрометр из-за утечки гелия.