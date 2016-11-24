Ученые смогут читать мысли людей с болезнью, как у Хокинга (видео)

19:16, 24 ноября 2016
Наука и IT
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Голландские ученые разрабатывают прибор, который сможет считывать мысли человека, не способного владеть своими мышцами.

Стивен Хокинг / naked-science.ru

Специалисты разрабатывают прибор, который поможет общаться людям с боковым амиотрофическим склерозом. От этой болезни страдает известный физик Стивен Хокинг. Специальное устройство сможет считывать мысли человека, который не может владеть своими мышцами, а следовательно — и говорить. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Это неизлечимое заболевание, несколько лет назад нашли и у многодетной матери Ханнеке. Сначала женщина потеряла возможность двигаться, а потом и говорить. Именно Ханнеке стала первой участницей екпсеримента нидерландских ученых — ей в мозг вживили специальный платиновый имплант. Датчик воспринимает электрические импульсы в ее мозге. Компьютер предлагает Ханнеке выбрать определенную букву из целого ряда азбуки, потом предлагает другой ряд. Так женщина может составлять слова.

В настоящее время команда ученых работает над тем, чтобы научиться распознавать сигналы мозга, а также — научить компьютер правильно на них реагировать.

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