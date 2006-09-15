Toyota испытывает новое поколение внедорожника Land Cruiser (фото)

13:09, 15 сентября 2006
Наука и IT
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"Шпионские" снимки появились в Интернете

"Шпионские" снимки нового Toyota Land Cruiser появились в Интернете. Машину случайно сфотографировали в Омане, на Ближнем Востоке.

Возможно, фирма Toyota выбрала это место для испытаний из-за жаркого климата. О том, что автомобиль проходит тесты свидетельствуют глубокие царапины на корпусе и внедорожные шины.

 Судя по фотографиям, автомобиль получит абсолютно новый кузов и интерьер, дизайн которых выдержан в духе новой "философии" фирмы Toyota. Острые углы скошены, центральная консоль на приборной панели сделана "двухъярусной", как на новом RAV4, а задние фонари выпуклые как у Camry.

Нынешнее поколение Land Cruiser выпускается уже восемь лет. Дата премьеры нового Land Cruiser пока не известна. Не исключено, что дебют новинки состоится во второй половине 2007 года.

 

Лента.ру

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