На МКС прибыли космонавты в составе 50-й экспедиции
01:39, 20 ноября 2016Наука и IT
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Космический корабль "Союз МС-03" с экипажем из трех астронавтов прибыл на Международную космическую станцию.
Космонавты перед отправкой на МКС / REUTERS
Как передает РБК-Украина, астронавт NASA Пегги Уитсон, астронавт Европейского космического агентства Том Песке, а также российский астронавт Олег Новицкий на МКС присоединятся к американцу Роберту Кимбро и россиянам Сергею Рыжикову и Андрею Борисенко, которые прилетели на станцию в октябре в составе 49-й экспедиции.
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем стартовала 17 ноября с космодрома Байконур.
Как сообщал УНИАН, в октябре на МКС прибыл грузовой корабль Cygnus, запущенный в космос ракетоносителем с первой ступенью украинского производства.
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