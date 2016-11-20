На МКС прибыли космонавты в составе 50-й экспедиции

Как передает РБК-Украина, астронавт NASA Пегги Уитсон, астронавт Европейского космического агентства Том Песке, а также российский астронавт Олег Новицкий на МКС присоединятся к американцу Роберту Кимбро и россиянам Сергею Рыжикову и Андрею Борисенко, которые прилетели на станцию в октябре в составе 49-й экспедиции.

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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем стартовала 17 ноября с космодрома Байконур.

Как сообщал УНИАН, в октябре на МКС прибыл грузовой корабль Cygnus, запущенный в космос ракетоносителем с первой ступенью украинского производства.