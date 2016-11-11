В Великобритании объяснили существование странных исследований "британских ученых"

Знаменитые «британские ученые», которые часто представляют результаты довольно странных исследований, являются произведением системы предоставления грантов. К такому выводу пришли британские математики, проанализировав работу грантовых агентств Британии и Австралии с помощью математических методов и статистики успеваемости подачи грантовых заявок и их результатов. Свои выводы ученые опубликовали в PLoS Biology.

Математики заявили, что система выдачи грантов просто потакает тем «ученым», которые подают заявку на громкие опыты в относительно малых масштабах и имеют слишком низкий уровень достоверности.

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«Это важная проблема, потому что огромное количество денег уходит на исследования, результатам которых можно верить. Многие громкие открытия, о которых заявляют такие ученые, очень часто оказываются ошибочными, но при этом их часто публикуют и обсуждают. Мы считаем, что спонсоры должны выбирать те исследования, которые отвечают на важные вопросы и имеют хорошую методологию, а не те, которые ведут к странным выводам и интересных интерпретациям", - заявил Эндрю Хиггинсон (Andrew Higginson) из университета Эксетера (Великобритания).

Математики подсчитали, что результаты лишь 10-40% «исследований» являются верными. Следовательно, по мнению ученых, такой ситуации можно было бы избежать, если бы система выдачи грантов была ориентирована на качество методов и результатов исследований, а не на их сенсационность.

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