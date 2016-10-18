Тяга к саморазрушению: британский физик выдвинул теорию о том, почему мы не нашли инопланетян

Кокс, известный ученый и автор научных программ на британском телевидении, предложил свой вариант ответа на извечный вопрос о том, почему человечество до сих пор не встретило инопланетян и не нашло следов их присутствия во Вселенной, пишет Новое Время.

Люди активно ищут инопланетян всеми доступными способами: слушают радиоволны на всех доступных частотах; строят гигантские телескопы на Земле и в космосе, чтобы разглядеть планеты у других звезд; выдвигают смелые гипотезы каждый раз, когда что-то в космосе кажется подозрительным.

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Но человечество так до сих пор и не нашло ни одного весомого свидетельства того, что инопланетяне существуют.

Если возникновение жизни и развитие цивилизации оказались возможными на Земле, то за миллиарды лет существования Вселенной на ее бескрайних просторах должны были расплодиться бесчисленные цивилизации. Которые, безусловно, не могли бы развиваться так, чтобы мы не заметили следов их присутствия.

Просто там никого нет, убежден Брайан Кокс. Точнее, нет никого, кто был бы способен достичь уровня развития, достаточного для перелетов между звездами. Не достигнем его и мы, предупреждает Кокс.

Брайан Кокс - далеко не первый ученый, который пытается найти ответ на вопрос о том, почему мы не можем найти инопланетян.

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Первым этот парадокс отметил американский физик итальянского происхождения Энрико Ферми. Он заявил, что с одной стороны выдвигаются многочисленные аргументы в пользу того, что во Вселенной должно быть множество цивилизаций. С другой стороны, отсутствуют какие-либо наблюдения, которые это подтверждают. Следовательно, либо наши наблюдения не точны, либо наши представления о природе ошибочны. Это логическое заключение получило название парадокс Ферми.

Кокс считает, что нашел решение, объясняющее этот парадокс.

"Существование мира, в котором сосредоточены силы, могущие его уничтожить, невозможно, если единственным условием его выживания является глобальное сотрудничество", - считает Кокс.

Проще говоря, он выдвигает теорию о том, что как только цивилизация получает технические возможности для самоуничтожения (к примеру, оружие массового поражения), а единственным условием ее выживания становится политическое согласие, дни этой цивилизации сочтены.

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И такая цивилизация просто не доживет до дня, когда ее технологии позволят ей совершать межзвездные перелеты.

"Я предполагаю, что развитие науки и инженерного ремесла необратимо опережает развитие политической системы в обществе, что неминуемо ведет к катастрофе, - рассуждает Кокс.- Человечество как раз может приближаться к этой точке в своем развитии".

Ученый и раньше отличался эпатажными заявлениями, однако его авторитет в научном мире весьма высок.

В научном мире радикальные и весьма философские по своей направленности идеи, вроде гипотезы Кокса о саморазрушении, встречают прохладно.

Многие ученые предпочитают не смешивать науку с политикой. Поэтому и прибегают в поисках решения парадокса Ферми к логике другого рода.

К примеру, оппонентом Кокса выступает астрофизик из Гарвардского университета Ави Лоеб, выдвигая гипотезу о том, что мы попросту не там ищем.

На самом деле, ученые слишком сильно и, главное, безосновательно верят в то, что инопланетяне должны быть похожи на землян, а следовательно - развиваться в схожих условиях, рассуждает Лоеб.

"Для нас естественно так думать, просто потому, что мы еще не встречали никаких чужих форм жизни", - поясняет ученый.

Но что если инопланетная жизнь может развиваться по иным законам? Тогда, к примеру, можно убрать из обязательных условий для ее развития наличие по соседству такой яркой звезды как наше Солнце.

Если предположить, что жизнь может возникнуть на планете, вращающейся вокруг небольшой и тусклой звезды, то круг поисков потенциальных места для обитания во Вселенной возрастает в разы. Звезды с маленькой массой и низкой яркостью все же могут снабжать достаточным количеством энергии ближайшие к ним планеты, наподобие нашего Меркурия.

Проще говоря, мы до сих пор искали жизнь совсем не там, где она может существовать на самом деле, считает Лоеб.