Сайт об иммиграции в Канаду обвалился на фоне возможной победы Трампа

Основной сайт по иммиграции в Канаду на фоне новостей о вероятной победе Дональда Трампа не выдерживает наплыва посетителей и работает с перебоями. Об этом пишет Reuters. При этом не уточняется, о каком именно сайте идет речь. В то же время по состоянию на 9 утра сайт Citizenship and Immigration Canada не открывается.

О росте числа заявок от американцев на сайте об иммиграции New Zealand Now агентству сообщили также новозеландские власти. С 1 ноября на этот сайт поступило почти 1,6 тысячи заявок от граждан США, это более половины месячной нормы.

По словам собеседников агентства, число посещений сайта из США с 7 октября по 7 ноября, возросло до 41 тысячи - на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, по результатам подсчета голосов, пока лидирует Дональд Трамп, который вступает в 265 из 270 голоса выборщиков. Его соперник от демократов Хиллари Клинтон может рассчитывать на 218 голосов.

Как сообщалось, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил в трех ключевых штатах: Флориде, Огайо и Северной Каролине.