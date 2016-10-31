Этой ночью над Украиной взошла "черная" Луна (видео)
07:16, 31 октября 2016Наука и IT
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В ночь на 31 октября в небе над Восточным полушарием, в частности, и над Украиной, взошла "черная" Луна.
Полюбоваться этим явлением будет довольно сложно / mota.ru
"Черная" Луна - это вторая молодая луна за последний календарный месяц, передает ТСН со ссылкой на National Geographic.
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Наблюдать за прошлым новолунием земляне могли в начале октября. Обе луны разглядеть крайне трудно, потому что в это время этот естественный спутник Земли остается почти полностью невидимым в ночном небе. Отсюда и ее название - "черная".
Две молодые луны подряд являются достаточно редким событием, ведь случается оно примерно раз в 32 месяца.
В следующий раз "черная" Луна появится аж в 2019 году.
Над Украиной взошла редкая "черная" луна
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