Этой ночью над Украиной взошла "черная" Луна (видео)

"Черная" Луна - это вторая молодая луна за последний календарный месяц, передает ТСН со ссылкой на National Geographic.

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Наблюдать за прошлым новолунием земляне могли в начале октября. Обе луны разглядеть крайне трудно, потому что в это время этот естественный спутник Земли остается почти полностью невидимым в ночном небе. Отсюда и ее название - "черная".

Две молодые луны подряд являются достаточно редким событием, ведь случается оно примерно раз в 32 месяца.

В следующий раз "черная" Луна появится аж в 2019 году.