Samsung ожидает убытков в $3 миллиарда из-за проблем с Galaxy Note 7

Общие прямые убытки южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics из-за прекращения продаж смартфонов Galaxy Note 7 составят около 7 триллиона вон (6,17 миллиарда долларов).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

"Опрошенные им южнокорейские аналитики включили в эту сумму затраты на изъятие телефонов из продажи и упущенную выгоду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в свою очередь, Samsung Electronics заявила, что из-за прекращения продаж Galaxy Note 7 ожидает сокращения своей операционной прибыли более чем на 3 триллиона вон (3 миллиарда долларов) в течение двух кварталов - в четвертом квартале 2016 года и в первом квартале 2017 года. В компании подчеркнули, что она теперь сосредоточится на расширении продаж других флагманских аппаратов - Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge.

"Кроме того, компания уделит особое внимание безопасности своей продукции для потребителей, внеся значительные изменения в процедуру контроля качества", - отмечалось в пресс-релизе.

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После публикации этого заявления акции Samsung Electronics на сеульской фондовой бирже выросли в цене на 0,45%. 11 октября, когда Samsung заявила о завершении продаж Galaxy Note 7 и попросила пользователей этих устройств отключить смартфоны из-за риска самовозгорания, акции компании подешевели почти на 8 %. Это сильнейшее падение котировок производителя за один день с октября 2008 года. Всего за несколько часов Samsung потеряла 17 миллиардов долларов рыночной капитализации.

В последнее время Samsung несет огромные убытки в связи с неудачным дебютом смартфона Galaxy Note 7, который пришлось отзывать с рынка из-за проблем с аккумуляторными батареями. 2 сентября компания объявила о приостановке продаж новинки, которая 1 октября вновь поступила на рынок с якобы устраненной проблемой. Однако самопроизвольные возгорания аппаратов продолжились, и всего через 10 дней руководство корпорации "из соображений безопасности" объявило о полной остановке производства этих смартфонов, которые должны были составить конкуренцию iPhone 7 американской корпорации Apple.