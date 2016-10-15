В США запретили проносить на борт самолетов смартфоны Samsung Galaxy Note 7

Об этом с сообщает Слон со ссылкой на AP.

В распоряжении ведомства говорится, что устройства не разрешается проносить на борт в ручной клади или багаже на внутренних рейсах, а также на вылетающих из США и прибывающих на их территорию.

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Пассажиры, которые будут уличены в попытках нарушить эти правила, будут оштрафованы, а их смартфон конфискуют.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США призывало пассажиров не провозить смартфоны в багаже, не включать и не заряжать их на борту самолетов.

Американская Комиссия по безопасности потребительских товаров сообщала о почти 100 случаях перегрева батареи Galaxy Note 7. Одно из устройств загорелось на борту самолета Юго-западных авиалиний. Другое воспламенилось во время зарядки в салоне «Джипа» семьи из Санкт-Петербурга, Флорида, в результате чего автомобиль сгорел.

Из-за неполадок с батареей Samsung объявила о полном прекращении выпуска Galaxy Note 7. Убытки от такого шага компания оценила в $3 млрд.

Продажа смартфонов стартовала 19 августа. Впоследствии Samsung остановила продажи и отозвала более 2,5 млн устройств из-за их возгорания при зарядке или использовании.