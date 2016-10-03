Google открыл доступ к технологии машинного обучения для всех желающих

Как отмечает издание Naked Science, данная услуга ранее была доступна только некоторым пользователям в альфа-версии.

Новый инструмент от интернет-гиганта позволит улучшить любые приложения и программы, создаваемые разработчиками по всему миру.

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В своем блоге представители Google рассказали, как компания Airbus оптимизировала свои оборонные системы и системы исследования космического пространства, используя облако машинного обучения от Google. С помощью нового инструмента сотрудникам Airbus удалось улучшить функции автоматизированного обнаружения и коррекции спутниковых изображений.

«Облако машинного обучения позволило нам повысить точность и скорость, с которой мы анализируем изображения, снятые нашими спутниками. Оно позволило решить проблемы, которые существовали на протяжении многих десятилетий», – сказал один из сотрудников компании Airbus.

В то время как эта новость может повлиять на развитие современных стартапов и других технологических компаний, достижения Google в развитии машинного обучения могут повлиять на абсолютно все сферы человеческой деятельности, пишет Naked Science. Технологии искусственного интеллекта не раз демонстрировали свою эффективность в решении всех возможных проблем. Так, используя собственную систему машинного обучения, Google удалось уменьшить затраты на обеспечение электроэнергией своих серверов.

Издание отмечает, что кроме открытия всеобщего доступа к облаку машинного обучения компания Google займется обучением специалистов в этой сфере. У каждого пользователя, заинтересованного в использовании искусственного интеллекта от Google, будет возможность связаться с инженерами компании для получения необходимых знаний.