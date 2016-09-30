В Китае напечатали общественный туалет на 3D-принтере (фото)
20:27, 30 сентября 2016Наука и IT
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В китайской провинции Цзянсу в ботаническом саду установили первый в мире общественный туалет, распечатанный на 3D-принтере.
площадь помещения составляет больше 500 кв. м / Фото: en.people.cn
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на en.people.cn.
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По информации издания, площадь помещения составляет больше 500 кв.м.
На его территории находятся уборные для мужчин, женщин, инвалидов и детей, а также комнаты матери и ребенка и помещения для отдыха.
А вокруг постройки расположены зеленые и желтые скульптуры в виде листьев, также распечатанные на 3D-принтере.
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