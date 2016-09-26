Google в начале октября презентует новый продукт

Компания запустила видео, на котором знакомая всем лента поиска Google трансформируется в облик смартфона, пишет ТСН.

Кроме того в нескольких странах появились большие борды с очертанием смартфона и намеком, что с 5 октября жизнь изменится. В Сети фото этих реклам выкладывают с хэштегом #MadeByGoogle. Специалисты говорят, что Google решил затмить недавнюю презентацию iPhone 7.

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Напрямую технологический гигант не сообщает, что именно будет презентовать, но всячески на это намекает. Например, на днях в официальном микроблоге смартфона от Google – Nexus – появилась заметка с довольным смайликом и ссылкой на видео "Октябрь близко".

Ранее сообщалось, что Nexus могут переименовать в Pixel.