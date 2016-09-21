"Долгое молчание": Китай признал неуправляемость и скорое падение на Землю своей орбитальной станции

Об этом сообщает ScienceAlert.

Китайские специалисты заявили, что ее падение на Землю ожидается в первой половине 2017 года.

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Время и район падения рассчитать пока невозможно, однако предполагают, что большая часть конструкций сгорит в верхних слоях атмосферы.

Станция размером 11 м была запущена в космос еще в 2011 году, за все время ее посетили шесть «тайконавтов», в том числе первая китайская женщина, побывавшая в космосе.

21 марта 2016 года в китайских СМИ появилась заметка о том, что связь со станцией "Тяньгун-1" прекращена.