"Долгое молчание": Китай признал неуправляемость и скорое падение на Землю своей орбитальной станции
18:56, 21 сентября 2016Наука и IT
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Китай признал, что потеряли контроль над первой национальной космической станцией «Тяньгун-1».
Макет китайской станции "Тяньгун-1" / REUTERS
Об этом сообщает ScienceAlert.
Китайские специалисты заявили, что ее падение на Землю ожидается в первой половине 2017 года.
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Время и район падения рассчитать пока невозможно, однако предполагают, что большая часть конструкций сгорит в верхних слоях атмосферы.
Станция размером 11 м была запущена в космос еще в 2011 году, за все время ее посетили шесть «тайконавтов», в том числе первая китайская женщина, побывавшая в космосе.
21 марта 2016 года в китайских СМИ появилась заметка о том, что связь со станцией "Тяньгун-1" прекращена.
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