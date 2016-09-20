Будущее рядом: ученые осуществили квантовую телепортацию в условиях города

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на South China Morning Post.

Ранее похожие эксперименты проводились лишь в лабораторных условиях, а теперь исследования осуществились в городе Калгари (Канада) и Хэфэй (Китай). В ходе эксперимента исследователи использовали обычные оптоволоконные сети. Вместе с тем, ученые применяли различные подходы для передачи фотонов.

Исследователи из Китая передавали по два фотона в час, что позволило добиться большей точности, а ученые из Канады смогли передать 17 фотонов в секунду, но их способ имеет ряд ограничений для применения на практике. При этом китайские исследователи смогли телепортировать фотон на 12,5 километров, а канадские – на 8,2 километра.

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По мнению ученых, успешное проведение эксперимента приблизило их к созданию квантового интернета.

Как ранее сообщал УНИАН, Китай намерен первым в мире провести эксперимент по осуществлению квантовой телепортации на расстояние более 1200 километров.