Ученые впервые заразили вирусом Зика беременных обезьян

Кратко об этом сообщает портал Live Science, пишет "Газета.Ru".

Перед началом работы ученые предположили, что у новорожденных обезьян будут те же дефекты головного мозга, как и у людей. Когда у пяти свинохвостых макак, зараженных вирусом Зика, извлекли малышей хирургическим путем, ученые поняли: их гипотеза подтвердилась. Малышей извлекали на 50-й день после заражения их матерей.

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Ученые выяснили, что головной мозг всех пяти макак обладал всеми признаками микроцефалии. Микроцефалия - это значительное уменьшение размеров черепа и головного мозга (хотя при этом все остальные части тела обладают нормальными размерами). Малыши с той же самой проблемой рождаются у женщин, зараженных вирусом Зика.