В Аргентине обнаружен метеорит весом более 30 тонн
04:03, 13 сентября 2016Наука и IT
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Ученые из Аргентины сообщили об обнаружении в провинции Эль-Чако на севере страны метеорита весом более 30 тонн.
NASA
Регион Аргентины, где он обнаружен, местные жители называют "небесным полем", пишет Русская служба Би-Би-Си.
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Астрономы говорят, что эта территория около четырех тысяч лет назад подверглась ударам метеоритного дождя.
Еще в 1576 году испанские колонизаторы, услышав рассказы местных племен о падавших с неба камнях, находили здесь метеориты.
Самый большой из когда-либо обнаруженных метеоритов находится в Намибии. Он весит 66 тонн.
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