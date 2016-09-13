В Аргентине обнаружен метеорит весом более 30 тонн

Регион Аргентины, где он обнаружен, местные жители называют "небесным полем", пишет Русская служба Би-Би-Си.

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Астрономы говорят, что эта территория около четырех тысяч лет назад подверглась ударам метеоритного дождя.

Еще в 1576 году испанские колонизаторы, услышав рассказы местных племен о падавших с неба камнях, находили здесь метеориты.

Самый большой из когда-либо обнаруженных метеоритов находится в Намибии. Он весит 66 тонн.