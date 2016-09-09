США рекомендуют не пользоваться смартфонами Samsung Note 7 в самолетах

Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало не включать и не заряжать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 в самолете. Об этом пишет ВВС Россия.

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"В свете недавних инцидентов и опасений компании Samsung об устройствах Galaxy Note 7 Федеральное авиационное управление настоятельно рекомендует пассажирам не включать и не заряжать эти устройства на борту самолета, а также не сдавать их в багаж", - сказано в сообщении ведомства.

Австралийские авикомпании Qantas, Jetstar, Virgin Australia, Tiger Airways уже запретили пассажирам использовать Galaxy Note 7 на борту из-за случаев воспламенения аккумулятора смартфона.

2 сентября Samsung остановила продажи смартфонов новой модели Galaxy Note 7, выпущенной в августе, в связи с выявленными случаями воспламенения устройств и взрывов во время зарядки.

Компания также объявила об отзыве 2,5 млн ранее проданных устройств.

На миллион проданных Galaxy Note 7 проблема с воспламенением проявляется в 24 аппаратах. Всего было обнаружено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора.

31 августа Samsung Electronics объявила о временном прекращении поставок новых телефонов Galaxy Note 7 на южнокорейский рынок. Такое решение, как сообщалось, было принято после того, как несколько пользователей Galaxy Note 7 сообщили, что их телефоны загорелись во время зарядки. О каком точно числе таких случаев самопроизвольного возгорания идет речь, не уточнялось.