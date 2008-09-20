Конец света откладывается на два месяца

Большой адронный коллайдер (БАК) возобновит свою работу не раньше, чем через два месяца, сообщает BBC News со ссылкой на представителя CERN (Европейского центра ядерных исследований). Это время необходимо для того, чтобы устранить последствия произошедшей в пятницу поломки и отремонтировать вышедший из строя элемент.

Серьезный сбой в работе БАК - крупнейшего на планете ускорителя элементарный частиц - произошел 19 сентября. Один из 9300 магнитов, расположенный в секторе 3-4 (между детекторами Alice и CMS) вышел из сверхпроводящего состояния в нормальное с мгновенной потерей тока. Подобные происшествия были предусмотрены при строительстве коллайдера, однако дальнейшие события стали "внеплановыми". Магнит продолжил нагреваться, и температура в секторе, где произошла поломка, достигла 100 градусов по Кельвину (-173 градуса по Цельсию). В результате сбоя в туннель ускорителя БАК было выброшено около тонны жидкого гелия.

Представитель CERN Джеймс Джиллис (James Gillies) рассказал, что для проведения ремонтных работ поврежденный сектор необходимо будет нагреть. После замены поврежденные элементов температуру вновь опустят почти до значения абсолютного нуля. Никакой опасности для людей произошедший в БАК сбой не несет.

Это уже не первый сбой в работе коллайдера, произошедший с момента его запуска 10 сентября. Ночью 13 сентября из строя вышел трансформатор в системе охлаждения ускорителя в восьмом секторе кольца. Температура в системе поднялась до 4,5 градусов по Кельвину. Через несколько часов работа коллайдера была возобновлена.

Из-за последнего сбоя в работе БАК пробный эксперимент по столкновению протонов может быть отложен на неопределенное время.

Лента.ру