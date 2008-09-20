Современные технологии сделают Мекку образцом мусульманского города

Современные технологии должны превратить Мекку в мировой образец мусульманского города, заявил мэр Мекки Усама Эль-Бар в связи с запланированной на январь 2009 года конференцией, цель которой превратить Мекку в "умный город" с помощью современных технологий.

"Цель конференции - расширить сферу применения технологий "умного города" в Мекке в интересах его жителей и миллионов паломников, совершающих ежегодно хадж и умру (малый хадж)", - цитирует мэра РИА “Новости”.

Как пояснил в свою очередь председатель ученого совета предстоящей конференции Мухаммед Макази, речь идет, прежде всего, о внедрении в Мекке широкополосных каналов связи, стационарных и мобильных систем GIS и GPS, доступного для простого пользователя информационного оборудования и пунктов связи. С их помощью в священный для мусульман всего мира город будут привнесены современные технологии глобальной связи, государственного и местного планирования и управления, оборудование и системы обеспечения безопасности паломников, в том числе предотвращения катастроф и оказания неотложной помощи и т.д.

"Все вместе это сделает Мекку образцом для других мусульманских городов по всему миру", - сказал Усама Эль-Бар.

Превращение Мекки в "умный город" призвано также, по замыслу организаторов конференции, способствовать приобщению широких масс мусульман к пользованию современными информационно-коммуникационными технологиями.

Для совершения хаджа и умры в Мекку ежегодно приезжает порядка 10 миллионов мусульман со всего мира.