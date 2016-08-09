Во Львове в бывшем застенке КГБ и гестапо нашли два массовых захоронения

21:23, 09 августа 2016
Наука и IT
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Два места массовых захоронений людей нашли на территории музея "Тюрьма на Лонцкого".

istpravda.com.ua

Во время раскопок во дворе бывшаго застенка КГБ и гестапо обнаружили два места массовых захоронений людей. Об этом сообщили в пресс-службе мемориала.

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По предварительным оценкам, это жертвы репрессий 40-50-х годов XX века.

Как известно, Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» создан в бывшем застенке КГБ и гестапо. Это один из трех в Восточной Европе (два других — это музей-тюрьма НКВД в Вильнюсе и музей-тюрьма Штази в Берлине). Музей по инициативе львовской общины открыто Центром исследований освободительного движения при содействии Службы безопасности Украины 28 июня 2009 года, 14 октября он получил статус национального.

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