Австралийские инженеры cоздали прототип жидкого терминатора

Ученые планируют использовать их для получения электронных схем, компоненты которых способны перестраиваться и создавать новые формы передает Lenta.ru. Принцип работы «живого» металла напоминает жидкого робота-убийцу из фильма «Терминатор 2: Судный день».

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В серии экспериментов ученые погрузили капли металла галлия в водный раствор соли с определенным уровнем кислотности. Изменяя химические свойства раствора, исследователи смогли заставить каплю менять форму и перемещаться в любом направлении. При этом они не использовали внешние механические, электронные или оптические стимуляторы. Инженерам удалось создать различные устройства, например, движущиеся объекты, переключатели и насосы, чья работа основана на взаимодействии металлических капель и раствора.

По словам ученых, их разработка поможет в будущем использовать жидкие металлы для создания дисплеев, компоненты электронных устройств. В конечном счете, подчеркивают ученые, станет возможным построить гуманоидных роботов, напоминающих Т-1000 из серии фильмов «Терминатор».

Т-1000 - главный антагонист фильма «Терминатор 2: Судный день». Его роль исполнил актер Роберт Патрик. Представляет собой робота, целиком состоящего из жидкометаллического сплава, который может менять форму, цвет и агрегатное состояние. Он также способен собираться из отдельных капель.