Австралийские инженеры cоздали прототип жидкого терминатора
Инженеры из Мельбурнского королевского технологического университета создали капли жидкого металла, которые способны двигаться автономно.
Ученые планируют использовать их для получения электронных схем, компоненты которых способны перестраиваться и создавать новые формы передает Lenta.ru. Принцип работы «живого» металла напоминает жидкого робота-убийцу из фильма «Терминатор 2: Судный день».
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В серии экспериментов ученые погрузили капли металла галлия в водный раствор соли с определенным уровнем кислотности. Изменяя химические свойства раствора, исследователи смогли заставить каплю менять форму и перемещаться в любом направлении. При этом они не использовали внешние механические, электронные или оптические стимуляторы. Инженерам удалось создать различные устройства, например, движущиеся объекты, переключатели и насосы, чья работа основана на взаимодействии металлических капель и раствора.
По словам ученых, их разработка поможет в будущем использовать жидкие металлы для создания дисплеев, компоненты электронных устройств. В конечном счете, подчеркивают ученые, станет возможным построить гуманоидных роботов, напоминающих Т-1000 из серии фильмов «Терминатор».
Т-1000 - главный антагонист фильма «Терминатор 2: Судный день». Его роль исполнил актер Роберт Патрик. Представляет собой робота, целиком состоящего из жидкометаллического сплава, который может менять форму, цвет и агрегатное состояние. Он также способен собираться из отдельных капель.