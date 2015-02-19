В США представили аналог зрения «Терминатора», созданный для слепых людей

Такое устройство даст зрение слепым и позволит создать встроенный дисплей, выдающий информацию непосредственно в мозг человеку, — аналогичной способностью обладал герой фильма «Терминатор».

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Проект прибора был представлен на конференции по биологическим технологиям, которая сейчас проходит в Калифорнии, сообщает Red Orbit, пишет Lenta.ru.

Кортикальный модем был представлен сотрудником DARPA (Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США) Филипом Алвельдой (Phillip Alvelda).

Устройство использует принципы оптогенетики — управление работой клеток в живых тканях с помощью световых импульсов. Светочувствительные белки вводятся в мозг животных с помощью генной инженерии, что позволяет ученым изучать и со временем управлять нервной системой.

Кортикальный модем передает информацию напрямую на кору мозга, минуя остальные элементы зрительной системы — глаза, зрительные нервы, латеральное коленчатое тело промежуточного мозга. Он не только поможет слепым восстановить зрение, но и заменит системы виртуальной и дополненной реальности.

Однако DARPA, которое финансирует проект, пока планирует получить только небольшой (несколько сантиметров в диаметре) и бюджетный (не дороже десяти долларов) прибор, который бы показывал бы информацию на виртуальный дисплей размером с наручные часы.

Главным препятствием к созданию универсальной машины для непосредственного контакта с мозгом называют саму оптогенетику. Она требует генетической переделки ДНК в нейронах, а последствия этого для здоровья очень серьезны — поэтому пока работа над проектом идет только с подопытными животными.