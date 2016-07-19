Астронавт NASA опубликовал снимок уникального формирования облака над Сицилией
19:54, 19 июля 2016Наука и IT
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Командир 48 экипажа Международной космической станции (МКС) Джефф Уильямс опубликовал очередной снимок, сделанный с борта МКС. На этот раз в его кадр попало облако, которое формировалась над Сицилией.
Астронавт принял командование экипажем МКС 17 июня / twitter.com/Astro_Jeff
Фотоснимок астронавт опубликовал на своей странице в "Твиттере". Снимок Уильямс подписал так: "Прекрасное уникальное формирование облака на юг от Сицилии".
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Астронавт принял командование экипажем МКС 17 июня, после того, как командир 47 экипажа Тим Копра, астронавт ESA Тим Пик и российский космонавт Юрий Маленченко вернулись на Землю.
Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и летит со скоростью 29 тыс. км/ч.
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