Астронавт NASA опубликовал снимок уникального формирования облака над Сицилией

Фотоснимок астронавт опубликовал на своей странице в "Твиттере". Снимок Уильямс подписал так: "Прекрасное уникальное формирование облака на юг от Сицилии".

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Астронавт принял командование экипажем МКС 17 июня, после того, как командир 47 экипажа Тим Копра, астронавт ESA Тим Пик и российский космонавт Юрий Маленченко вернулись на Землю.

Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и летит со скоростью 29 тыс. км/ч.