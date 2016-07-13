Астронавт NASA снял на видео Анды из космоса
17:02, 13 июля 2016Наука и IT
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Командир 48 экипажа Международной космической станции (МКС) Джефф Уильямс опубликовал видео, на котором можно увидеть Анды, снятые с борта МКС.
Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км / twitter.com/Astro_Jeff
Видео астронавт опубликовал на своей странице в "Твиттере". Видео Уильямс подписал так: "Панорама потрясающих Анд". Анды – самая длинная и одна из самых высоких горных систем Земли, которая охватывает с севера и запада всю Южную Америку".
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Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тыс. км/ч.
Pan across the stunning Andes Mountains. High res still image here: https://t.co/jBFPY4VjHmhttps://t.co/0NIMT00t6s— Jeff Williams (@Astro_Jeff) July 12, 2016
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