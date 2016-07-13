Астронавт NASA снял на видео Анды из космоса

Видео астронавт опубликовал на своей странице в "Твиттере". Видео Уильямс подписал так: "Панорама потрясающих Анд". Анды – самая длинная и одна из самых высоких горных систем Земли, которая охватывает с севера и запада всю Южную Америку".

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Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тыс. км/ч.